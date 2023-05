Kart Love fará show em shopping de Salvador; saiba detalhes

A banda Kart Love faz apresentação nesta quarta-feira, 31, na Praça Central, piso L2, do Shopping Piedade, às 17h. Os músicos abrem o chamado "Arraiá do Coração", que tem uma programação em comemoração ao Dia dos Namorados e ao São João, até o dia primeiro de agosto.

O espaço terá cenário de elementos tradicionais, com coreto para apresentação das bandas, barracas de culinárias típicas, além de uma vila com dois portais de entrada.

Funcionamento

Durante todo o mês de junho, o Shopping Piedade terá horário de funcionamento diferenciado. De 1º a 30/06, de segunda a sábado, o funcionamento será ampliado das 9h às 20h30, com as exceções da quinta-feira (08/06 - Corpus Christi) e dos domingos 11 e 18/06, que funcionarão das 10h às 18h. Na sexta-feira (23/06), véspera de São João, o funcionamento será das 9h às 18h. O shopping estará fechado no domingo (04) e no feriado de São João (24 e 25/06).

SERVIÇO

Arraiá do Coração

Quando: de 31/05 a 1º/07

Onde: Shopping Piedade – Praça Central, Piso L2.

Entrada: Gratuita