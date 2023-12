Lanchas Salvador-Mar Grande têm embarque imediato neste domingo | A TARDE

Passageiros que procuram os serviços das lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande, encontram embarque tranquilo neste domingo, 3.

Tanto no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, como no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o embarque é imediato é sem filas. O sistema opera com seis embarcações, que cumprem horários de saída de trinta em trinta minutos.

No Terminal Náutico, na capital, o fluxo está sendo maior, pela demanda de usuários para as praias de Mar Grande. A travessia começou às 5h deste domingo, 3, e as embarcações operam em condições favoráveis de navegação na Baía de Todos os Santos, com mar calmo e ventos fracos. O percurso entre Salvador e Mar Grande é feito em tempo médio de 40 minutos.

De Mar Grande, a última saída do dia está programada para as 18h. Já de Salvador, a última embarcação sai do Terminal Náutico às 19h30.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo registra movimento moderado de venda de passagens nos guichês do Terminal Náutico da Bahia. Os catamarãs estão com procura maior, no Terminal de Morro de São Paulo devido ao retorno de turistas que se deslocaram para o local no final de semana.

No Terminal Náutico, de onde o primeiro catamarã saiu às 9h, dispõem de mais três horários com destino ao Morro de São Paulo: 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso, os horários de saída do Terminal de Morro de São Paulo são às 9h, 11h30, 13h30 e 15h. As passagens para o Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 151,31. No sentido inverso, R$ 138,71

Escunas de Turismo

O movimento de embarque no Terminal Náutico é bom, neste domingo, 3, para as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. As escunas começaram a sair às 8h e só retornam às 17h30. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa do passeio é R$ 100.