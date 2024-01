Lavagem do Bonfim é o abre alas para a folia carnavalesca | A TARDE

O calendário festivo de Salvador em 2024 promete ser um verdadeiro teste de resistência para os amantes da folia. A lavagem do Bonfim, no dia 11 de janeiro, marca o início da contagem regressiva para o Carnaval. Mas a maratona mesmo começa em fevereiro com a Festa de Iemanjá (02/02), que cai na sexta, Fuzuê no sábado (03/02) e Furdunço no domingo (04/02). Tem ainda o Pipoco (06.02) e o Habeas Copus, na Barra (07/02). Já a abertura do Carnaval está marcada para quinta-feira (08/02), com a reedição do encontro de trios na Castro Alves. Se o embalo das festas anima soteropolitanos e turistas, por outro lado, exige uma organização ainda maior dos responsáveis pelos festejos.



O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) ainda não tem a tão aguardada fila dos blocos, mas já está programada uma reunião com todos eles e o resultado será publicado no Diário Oficial. Por enquanto, a organização segue com o recadastramento dos blocos e a habilitação das bandas. O presidente do Comcar, Washington Paganeli, conta algumas decisões que já foram tomadas. “Não tivemos vagas para abrir no circuito da Barra por conta da estrutura, mas podemos confirmar que todos os blocos que saíram nos anos anteriores tiveram suas vagas asseguradas”.



Tocar mais



O presidente do conselho também falou sobre outros spoilers dos festejos e expôs informações que podem animar os foliões. “Os grandes artistas baianos estão dispostos a tocar mais dias este ano. Eles querem fazer isso. Isso indica uma festa ainda maior e melhor para o público”. O aspecto integrado da maratona de festas parece não incomodar Washington, que reforça a importância dessa característica. “É como se o Carnaval começasse dia 02, porque todos os dias terão eventos. É bom pra quem quer curtir e pra economia, pra quem trabalha nessas festas, quem vende cerveja, pro salão de beleza e pro ambulante. O número de vendas ao redor de toda estrutura do Carnaval está maior que o do ano passado”.

Nem todos estão satisfeitos com o calendário de festas de 2024. De acordo com João Light, membro da Associação Baiana dos Trios Elétricos Independentes (ABTI), o Carnaval no começo de fevereiro torna ainda mais complexa a preparação dos trios. ”É um problema ainda maior porque a gente coordena grandes trios, que envolvem muitas tecnologias e temos que testar tudo para garantir a segurança dos foliões. Temos que estar 100% prontos também para a vistoria”.



Apesar dos pesares, a previsão é de que o trabalho que começou em setembro esteja pronto até o dia 25 de janeiro, com todos os trios aptos. João mantém altas expectativas para o Carnaval deste ano e sugere uma solução para o calendário. “Espero que a festa seja maravilhosa, agora que já passamos daquela sombra da Covid. Estamos dispostos a entregar o maior Carnaval do mundo pros baianos e pros turistas. E pros próximos anos gostaria que o Carnaval tivesse uma data fixa para que pudéssemos nos preparar melhor”.



Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e BaianaSystem irão retomar o tradicional encontro de trios - 49 anos após a primeira edição - para a abertura do Carnaval de 2024. Acompanhados do Ilê Aiyê, que completa 50 anos também em 2024. Para o Vovô do Ilê, um dos fundadores e presidente do bloco, esse é um momento especial para o grupo. “Para nós, do bloco afro, participar da abertura do Carnaval é muito legal. Queremos deixar a cidade ainda mais negra, com a cara mais preta e linda ainda. Mostrar pros empresários que eles devem investir e olhar pra nossa cultura”. As atrações vão se apresentar na Praça Castro Alves, no Centro Histórico.



Essa não é a única novidade do bloco afro para o Carnaval deste ano. O Ilê que vinha saindo apenas dois dias nos carnavais dos últimos anos, agora em 2024 irá desfilar em três datas diferentes no circuito do Campo Grande. O tema deste ano é Vovô e Popó, com o Axé de Mãe Hilda Jitolu, a Invenção do Bloco Afro. O Vovô do Ilê contou que podemos esperar participações para as apresentações do grupo, mas que não pode revelar nomes porque os acordos ainda não foram fechados.



A maratona de festas para o Ilê já começa na Lavagem do Bonfim, em que o grupo realiza o Cortejo da Negritude e segue até a Noite da Beleza Negra, quando é escolhida a Deusa do Ébano, este ano a festa acontece no dia 13 de janeiro. Em decorrência desses eventos o grupo tomou algumas decisões. “O calendário ficou apertado com o Carnaval no começo de fevereiro, por conta desse pouco tempo de preparação não faremos ensaios. Esse é um período de maratona, porque são muitos detalhes, muita gente envolvida, muito dinheiro”, afirma o Vovô do Ilê. Nesse período, a programação é acertar todos os detalhes com a confecção das fantasias, com cordeiro, trio e segurança.



O Olodum também vai desfilar três dias este ano. Na sexta-feira (9/2), no Pelourinho e na sequência, no Circuito Osmar (Campo-Grande). No domingo (11/2) o desfile é no Circuito Dodô (Barra Ondina) e na terça-feira (13/2), o bloco volta ao Circuito Osmar. O formato do desfile este ano será diferente. Ele vai acontecer sem cordas na sexta e terça na avenida, só no domingo que o grupo vai para a Barra com os abadás. Jorginho Rodrigues, presidente do Olodum, explica a intenção da ação.



“Essa é uma das ações do Olodum para presentear a população e em especial os fãs com acesso democrático e gratuito ao nosso carnaval. É um formato híbrido ainda, permitindo que todos escolham o melhor jeito de brincar o carnaval conosco”. Além dos desfiles do bloco, o grupo também dedicou uma data para o Bloco Olodum mirim no circuito Batatinha (Pelourinho) para crianças e adolescentes no dia 12 de fevereiro. Outra novidade é que o grupo vai realizar ensaios do Bloco todos os domingos de janeiro, de forma gratuita.



“É um resgate dos eventos produzidos pelo Olodum nos anos 80 até o início dos anos 2000 e também é um presente para a população de Salvador, turistas e todos que amam a cultura do Olodum que ganhou força a partir desses eventos. Teremos também todas as terças feiras, a Benção do Olodum, até o carnaval. Estamos animados e empolgados para viver tudo isso e realizar um grande carnaval, que será a prévia dos 45 anos do Olodum”, fala Jorginho.



De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (ABIH-BA), a expectativa de ocupação é de 90% para os dias de Carnaval, com maior percentual para os hotéis localizados mais próximos da festa. De acordo com Wilson Spagnol, o presidente da ABIH-BA, o Carnaval de 2023 teve um crescimento expressivo em todos os indicadores e a expectativa para o de 2024 também é bastante alta.