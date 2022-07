LBV mobiliza arrecadação de alimentos para beneficiar 2 mil famílias

A Legião da Boa Vontade (LBV) fez uma mobilização intitulada “Corrente dos Amigos de Boa Vontade – Juntos pelo Sertão!”, iniciada no dia 20 de julho, Dia do Amigo, para arrecadar alimentos não perecíveis.



Contando com o apoio dos Supermercados da Super Bompreço, na Pituba, Vasco da Gama e no Canela, a arrecadação dos alimentos se encerra no dia 23 de julho.

O objetivo é beneficiar 2 mil famílias que vivem em situação de insegurança alimentar na zona rural e sertão baiano, nos municípios de Ipirá, Itapicuru, Juazeiro, Sobradinho, Curaçá e Uauá, nos meses de julho e agosto.

O QUE DOAR:

Os itens de maior necessidade são: feijão, óleo, açúcar, farinha, arroz, leite, macarrão, café.

QUERO AJUDAR

Leve a sua doação no 23 de julho, no Super Bompreço da Pituba, Vasco da Gama e no Canela, e entregue para equipe de voluntários da LBV. Se preferir, colabore via pix ([email protected]); Participe dessa força-tarefa para combater a fome. Nas redes sociais acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.