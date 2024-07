Linha do BRT tem horário ampliado neste sábado

B4 atende o trecho 2 do BRT, entre as estações da Lapa e Pituba - Foto: Divulgação | Semob

A linha B4 do BRT de Salvador, vai ter seu horário modificado a partir desde sábado, 6. A linha, que está na última fase da operação assistida, vai circular das 6h às 20h. A B4 atende o trecho 2 do BRT, entre as estações da Lapa e Pituba.

A partir do próximo sábado, dia 13, a linha encerra a fase de operação assistida, e passa a operar em horário normal, das 5h às 23h10. “Estamos finalizando todos os testes necessários para que a linha passe a operar em horário regular, e garantir um atendimento eficiente para os usuários do modal”, afirmou o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller.

O trecho 2 do BRT foi entregue em abril, concluindo o trecho inicial da operação entre a estação Rodoviária e a estação da Lapa. O modal possui ao todo 13 km de vias exclusivas e 14 estações, além do trecho compartilhado na região do Caminho das Árvores e Pituba, beneficiando 18 bairros.