Linhas de ônibus terão aumento de 36% em viagens diárias em Salvador

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai promover mudanças em 19 linhas de ônibus convencionais a partir do próximo sábado, 30. A medida acontece após o lançamento da nova linha B3 do BRT da capital baiana. O número de viagens feitas por dia sairá de 731 para 991, aumento que representa 36%.

A nova linha B3 contará com 22 veículos, e realizará uma média de 143 viagens por dia, oferecendo uma nova opção de trajeto circular entre a Estação Rodoviária e a orla da Pituba. A linha passará por dentro do Caminho das Árvores e pela faixa exclusiva da Av. Paulo VI.

“Antes o usuário fazia um trajeto mais longo para chegar no destino final. Com a integração é possível se deslocar de uma forma mais rápida utilizando mais de um modal. Essa já é uma realidade de muitos anos nas principais cidades do mundo e Salvador seguirá modernizando a lógica de deslocamento através do transporte coletivo”, disse o secretário de mobilidade, Fabrizzio Müller.

As mudanças visam reduzir o tempo de espera do passageiro no ponto. Para o secretário, a integração vai permitir que os usuários tenham mais opções no transporte público. “Essa nova forma de se deslocar traz mais oferta de viagens para os usuários visto que os ônibus retornam mais rápido para os bairros”, concluiu.

Mudanças

Todas as 19 linhas serão adaptadas para direcionar passageiros aos modais do Metrô e do BRT. Ao todo, 14 das 19 linhas passarão a ter o Shopping da Bahia como ponto final, devendo integrar com o BRT na estação Rodoviária. Outras três linhas deverão integrar na Estação Pirajá. Nestes casos, o usuário poderá optar tanto por utilizar o metrô quanto por utilizar a linha 1347 – Estação Pirajá x Pituba, que não sofrerá alteração.

Entre as linhas que passarão por mudanças está a 1224 - Arenoso x Pituba. Agora, ela será a 1250 - Arenoso x Shopping da Bahia. De onde o usuário poderá seguir para a Estação Rodoviária BRT e pegar a nova linha B3 para concluir o trajeto pela Alameda das Espatódeas e Paulo VI, ou utilizar outras linhas do próprio BRT ou do Metrô. Com esta mudança, o número de viagens da 1224 saltará de 18 para 33 por dia, um aumento de 83%. A mudança começará no dia 30.

Outro exemplo é a 0324 - Marechal Rondon x Pituba, que se tornará a 0325 - Marechal Rondon x Estação Pirajá, de onde o usuário poderá pegar o Metrô ou a linha 1347 – Estação Pirajá x Pituba, que manterá seu itinerário normalmente. Com isso, o número de viagens da 0324 saltará de 11 para 86 por dia - um incremento de 682% -, podendo beneficiar muito mais pessoas do bairro. A mudança começará no dia 7 de outubro.

O mesmo ocorrerá a partir do dia 7 de outubro com a linha 1305-02 - Castelo Branco x Pituba, que agora será 1308-01 - Castelo Branco x Estação Pituaçu, de onde o usuário poderá pegar o Metrô para a estação Rodoviária e, de lá, seguir para a Pituba utilizando o BRT. Com esta mudança, o número de viagens diárias da linha de ônibus tradicional saltará de 2 para 40 - um incremento de incríveis 1900%.

Para facilitar a adaptação dos usuários, a divulgação das adaptações será feita de acordo com a Prefeitura-Bairro de saída da linha. Serão modificadas seis linhas da região do Subúrbio e Ilhas, quatro linhas da região de Tancredo Neves e Cabula, duas linhas em São Caetano e Liberdade, cinco linhas em Cajazeiras e uma linha em Valéria. As mudanças serão escalonadas entre os finais de semana dos dias 30 de setembro e 7 de outubro.