Lojas são notificadas por venda de produtos com irregularidades | A TARDE

A fiscalização da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) notificou quinze estabelecimentos em Salvador durante a Operação Natal. Segundo informações divulgadas pelo órgão neste sábado, 23, 152 pontos comerciais foram alvo de vistoria ao longo de uma semana.



A Codecon destacou três infrações que foram encontradas:



Produtos fora do prazo de validade

Falta de informações descritivas

Ausência de etiqueta de preço

Os estabelecimentos têm 20 dias para corrigir as irregularidades e, em caso de reincidência, multas podem variar de R$900 a R$9 milhões.

As ações da Codecon foram intensificadas este ano em lojas de roupas, chocolaterias, cosméticos e perfumarias.

Em caso de irregularidades encontradas, consumidores podem entrar em contato pelos canais oficiais do órgão, como o Aplicativo Codecon Mobile, o Aplicativo Fala Salvador, o site oficial, o portal do Fala Salvador e pelo telefone 156.

A Central Municipal de Atendimento ao Consumidor não funcionará no feriado do dia 25 de dezembro, mas retornará no dia seguinte, 26, com atendimento das 8h às 17h, na Rua Chile, Centro.