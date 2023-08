Mãe do bebê morto após ser violentado é encontrada em Salvador

Gabriela Gomes Barreto, 18 anos, mãe do bebê de oito meses que morreu após ser estuprado, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está custodiada na Unidade de Pronto Atendimento de Brotas, na capital baiana, após passar mal, na manhã desta sexta-feira, 18.

De acordo com informações de testemunhas, Gabriela teria passado mal na casa dos parentes, na qual estava escondida, quando foi socorrida para a UPA. A mãe do bebê está internada na sala vermelha e, após a alta, a assistente social da unidade comunicará à polícia que vai capturá-la e levá-la a delegacia onde será autuada. Ela estava com mandado de prisão em aberto desde terça-feira, 15.