Manifestantes fecham via na Paralela e colocam fogo em pneus | A TARDE

Manifestantes fecharam uma via e colocaram fogos em pneus na Avenida Paralela, nesta quinta-feira, 2, na altura da estação Mussurunga e do posto P4, em Salvador. O ato provocou congestionamento na região durante esta tarde.

Motoristas que passavam pela região foram surpreendidos com as chamas e atrasados pelo bloqueio. Segundo informações reveladas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), agentes foram enviados ao local para resolver o problema.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.