Manutenção suspende funcionamento do Plano Pilar | A TARDE

O funcionamento do Plano Inclinado Pilar está suspenso nos próximos dias para manutenção, após os técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) identificarem, na última sexta-feira, 13, que uma das peças do equipamento apresentou defeito e precisou ser removida para reparos.

O prazo para reabertura do ascensor vai ser divulgado na próxima semana. Durante a interrupção do serviço os usuários vão poder utilizar o Elevador do Taboão.

O Elevador do Taboão fica localizado a 700 metros do Plano Inclinado Pilar e funciona de segunda a sexta, das 7h15 às 17h15. A entrada é gratuita.