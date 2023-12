Marcus Presidio é reeleito, por aclamação, presidente do TCE/BA | A TARDE

Aconteceu no plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), na tarde desta terça-feira, 19, a eleição da mesa diretora onde foi reeleito, por aclamação, o atual presidente Marcus Presidio. Ele estará no comando do Tribunal pelo biênio 2024-2025.

Também foram reconduzidos aos cargos Antonio Honorato, sendo vice-presidente, o conselheiro Gildásio Penedo Filho, como Corregedor, Inaldo Santos como Presidente da Escola de Contas e Pedro Lino como Ouvidor geral. A 1ª Câmara fica sob o comando da conselheira Carolina Matos e a 2ª Câmara com João Bonfim.

Em seu primeiro pronunciamento como presidente reeleito, Presidio, além de saudar as autoridades presentes e os servidores do TCE/BA, fez agradecimentos especiais aos membros da sua família ali presentes, sua mulher Alice, sua filha Nicole, suas enteadas Valentina e Elisa, seu irmão Jorge Augusto, a quem fez uma menção especial lembrando do seu pai, o jornalista Fernando Presidio.

O conselheiro fez questão de salientar que sua gestão não poderia ter alcançado os êxitos que obteve sem a participação e o apoio de todos os conselheiros e de todos os servidores da Corte de Contas. E observando que o controle não existe como um fim em si mesmo e sim com o objetivo de bem servir à sociedade, destacou a preocupação de aprofundar as parcerias com as instituições parceiras, citando a colaboração e o apoio que sempre recebeu do TCM/BA, do Ministério Público do Estado e da Assembleia Legislativa, entre outros.