Médico esquece carro aberto e PM encontra drogas na Praia Barra | A TARDE

A Polícia Militar (PM-BA) apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 1º, um carro com drogas estacionado na ladeira da avenida Princesa Isabel, que fica no bairro da Barra, em Salvador.

Informações preliminares colhidas pelo Portal A TARDE apontam que o veículo pertence a um médico, que teria ido para a praia. Ele estacionou o carro, mas esqueceu ligado e aberto.

Populares que passavam pelo local estranharam e acionaram as equipes. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um pacote com cerca de 300 gramas de maconha, que estava em cima do banco do carona.

Dentro do veículo, o profissional de saúde ainda teria deixado documentos, carimbo, mochila e demais pertences. A identidade do suspeito não foi divulgada.

O carro foi rebocado pela Superintendência de Trânsito (Transalvador) para o pátio da autarquia e o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes. No momento da apreensão, o suspeito não se encontrava no local.