Meia maratona altera trânsito em Salvador no próximo domingo

A capital baiana vai sediar eventos esportivos que vão alterar o tráfego de veículos, no próximo domingo, 28. Dentre eles a meia maratona de Salvador que vai modificar o trânsito na região da Orla, entre os bairros da Barra e Itapuã. Confira os detalhes abaixo.

As interdições ocasionadas pelo evento esportivo irão começar à meia-noite do domingo (28) com a instalação de Barreiras Fixas (BF) nas vias:

A Av. Oceânica será interditada, das 5h às 10h, no trecho compreendido entre a Rua Arthur Neiva, altura do Cristo até a Curva da Paciência. No sentido Barra, a interdição ocorre na faixa à direita, entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro de Oliveira, promovendo também a interdição parcial da via entre a Rua Eurycles de Matos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão. Já no sentido Itapuã, a interdição acontece entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Av. Milton Santos.

No mesmo período, o tráfego de veículos será interditado na Rua da Paciência (faixa dupla, sentido Itapuã, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana), Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis e Praça Colombo até o Largo da Mariquita. A liberação das vias acontece de forma progressiva à passagem dos atletas.

Veículos que trafegam nestes trechos interditados terão como opção de desvio:

Sentido Barra: Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N e Rua Professor Sabino Silva.

Sentido Ondina: Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marques de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame, Av. Centenário.

Veículos provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino Rio Vermelho serão desviados para a Travessa Prudente Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi.

O tráfego de veículos no Largo da Mariquita, sentido Itapuã, será desviado para a Rua do Meio, sendo liberado progressivamente após a passagem dos atletas.

Das 5h às 9h o tráfego de veículos será parcialmente interditado na faixa à direita da Rua Marques de Monte Santo, Praça dos Jangadeiros, Av. Amaralina, Largo de Amaralina e Av. Octávio Mangabeira, até o Colégio Integral.

Já das 4h às 8h a Av. Octávio Mangabeira será interditada no sentido Itapuã, entre o Colégio Integral e o Centro de Convenções, sendo interditado também o trecho entre o retorno do Colégio IMEJA e o retorno após o SESC Piatã, além da Via Célia Fontenelle.

Veículos que circulam no trecho interditado, no sentido Itapuã, terão como opção trafegar pela Av. Octávio Mangabeira (retorno em frente ao Rei do Pirão), Av. Prof. Magalhães Neto, Rua Avelino de Santana, Rua José Peroba, Rua Adelaide Fernandes Costa, Rua Dr. Raimundo Magaldi, Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Av. Tancredo Neves, Av. Paralela, Av. Prof. Pinto de Aguiar, Av. Ibirapitanga. Av. Tamburugy, Rua Rio Trabogi, Av. Orlando Gomes e Av. Octávio Mangabeira.

Ainda no sentido Itapuã, das 4h às 7h, o trânsito será interditado de forma parcial na Av. Octávio Mangabeira, nos trechos entre o retorno do SESC e a Praça de Piatã, e da Praça de Piatã até o Largo da Sereia. A interdição continua na Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã e Praça Vinicius de Morais.

Nesse período, o trafego de veículos será desviado para as vias:

Av. Octávio Mangabeira para Av. Dorival Caymmi – sentido Stella Maris;

Rua Aristides Milton para Ladeira do Abaeté;

6ª CAMINHADA DA PAZ – BAIRRO DA SAÚDE

DATA: Domingo (28), a partir das 10h30

LOCAL: Saúde e Nazaré

A interdição ocorre de forma progressiva partindo da Praça Conselheiros Almeida Couto, Av. Joana Angélica, Rua Jogo do Carneiro, Largo da Saúde, Rua da Gloria, Rua Sen. Leão Veloso, chegando ao Largo do Godinho.

PEDAL MAIO LARANJA

DATA: Domingo (28), a partir das 8h30

LOCAL: Pituba e Boca do Rio

O evento ciclístico irá provocar interdições progressivas partindo da Av. Magalhães Neto / Rua Fernando Meneses de Góes, Av. Octávio Mangabeira (retorno do Boteco do Caranguejo), Av. Octávio Mangabeira (retorno das Quadras de Tênis da Boca do Rio), retornando para a Av. Magalhães Neto / Rua Fernando Meneses de Góes, onde será finaliz