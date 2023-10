Metrô apresenta falha e deixa estação da Lapa lotada

Os trens que circulam na Linha 1 do metrô de Salvador apresentaram uma falha, na tarde desta segunda-feira, 25, e os intervalos entre os trens chegaram a até 20 minutos de espera. Uma grande quantidade de passageiros foi vista na Estação Lapa à espera do modal.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pela administração do modal, informou que as equipes de manutenção da concessionária já normalizaram a operação na Linha 1 do Sistema Metroviário, após os trens circularem com intervalo maior devido a uma falha pontual ocorrida na tarde desta segunda-feira.

Ainda segundo a CCR, a Linha 2 não foi impactada e os trens já circulam normalmente nas duas linhas do metrô.



Estação da Lapa ficou cheia | Foto: Leitor | A Tarde