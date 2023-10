Metrô apresenta falha e passageiros relatam transtornos nesta quarta

As primeiras horas desta quarta-feira, 27, para quem utilizava o sistema de metrô de Salvador e Lauro de Freitas foi de transtornos na Linha 2, entre as estações Acesso Norte e Aeroporto. Por volta das 6h, passageiros já relatavam atrasos na circulação de trens, assim como lotação nas principais estações do trajeto.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, um trem precisou ser retirado de circulação por equipe de manutenção após este apresentar uma falha entre as estações Mussurunga e Bairro da Paz. A medida foi tomada para para normalizar a operação na Linha 2.

A concessionária informou ainda que um novo trem foi inserido na operação da Linha 2 e situação já foi normalizada. A Linha 1 não foi impactada e as duas linhas do metrô seguem operando normalmente.