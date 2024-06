Metrô funcionará 24h durante festejos de São João; saiba detalhes

Festa de São João no Parque de Exposições será atendida 24h pelo sistema metroviário de Salvador - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) vai operar durante 24 horas nos dias dos festejos juninos que serão realizados no Parque de Exposições. Um ofício foi encaminhado ao governo do estado para propor a mudança no horário de funcionamento do metrô — que atualmente opera entre 5h da manhã e meia-noite —, sendo aceito pela gestão estadual.

De acordo com o planejamento da CCR Metrô Bahia, nos dias de evento, deve ocorrer embarque e desembarque em todas as estações do sistema, tanto da Linha 1 quanto da Linha 2, das 5h à 0h.

A partir de meia-noite, até 5h da manhã, o embarque passará a acontecer apenas na Estação Mussurunga, localizada em frente ao Parque de Exposições, para desembarque em quase todas as estações do sistema metroviário, com exceção de Campinas e de Águas Claras.

No dia 2 de julho, como o evento no Parque de Exposições está previsto para encerrar à 0h, o embarque na Estação Mussurunga terminará 1h da manhã do dia 3 de julho, também com desembarque em quase todas as demais estações, excetuadas Águas Claras e Campinas.

Para garantir o retorno das pessoas às suas casas, a CCR solicitou ao governo da Bahia ainda que alinhasse com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) e com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a disponibilização de ônibus durante as madrugadas de festa nos terminais de integração com o metrô: Aeroporto, Mussurunga, Acesso Norte, Rodoviária e Pirajá.



A CCR Metrô Bahia também solicitou à gestão estadual que adotasse ações extraordinárias para garantir a segurança dos usuários do sistema metroviário durante os dias de festa, com foco nas estações e nos terminais Mussurunga, Acesso Norte, Pirajá e Aeroporto, além das paradas Tamburugy, Pernambués e Rodoviária.