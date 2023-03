Missa de 1 mês da morte de Lucila Valente Simões acontece na quinta

Acontece às 9h desta quinta-feira, 1º, a missa de um mês da morte de Lucila Valente Simões, na Igreja da Paróquia Nossa Senhora da Vitória.



Lucila Valente Simões faleceu no dia 19 de janeiro, aos 85 anos, no Hospital Aliança, em Salvador.

Viúva do professor doutor Ernesto Simões Neto, sobrinho de Ernesto Simões Filho, fundador do Grupo A TARDE, ela foi sepultada no cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação.