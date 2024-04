Morador de condomínio de luxo é acusado de perseguição e assédio | A TARDE

O morador de um condomínio de luxo, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, é acusado de perseguição ("stalking"), e assédio. As práticas criminosas teriam sido praticadas contra vizinhas que moram no mesmo local.

De acordo com informações da Polícia Civil, a primeira ocorrência foi registrada no dia 20 de março deste ano. O suspeito teria seguido e tocado o braço de uma mulher. Já no dia 8 de outubro do ano passado, outra vítima relatou que o homem a perseguiu e a tocou de forma invasiva.

Ainda de acordo com a polícia, foram solicitadas imagens de câmeras do condomínio e outros elementos que possibilitem a identificação do suspeito.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o aviso de uma moradora no grupo do condomínio. "Fiquem atentas a garagem. Tem um assediador que te segue nas garagens e pega o mesmo elevador pra ficar assediando e alguns casos até tocando", diz parte do texto.

A Polícia Civil informa que segue investigando o caso.