Morre Fabíola Greve, diretora do Instituto de Computação da Ufba | A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou neste sábado, 16, a morte da professora Fabíola Greve, de 57 anos, diretora do Instituto de Computação.

Fabíola Gonçalves Pereira Greve nasceu em 1966 e ingressou na UFBA como docente em 1992. Alcançou em 2018 a condição de professora titular, após ter sido chefe de departamento e coordenadora de pós-graduação, sempre lotada no Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística - embrião do atual Instituto de Computação.

"Neste momento de dor, tudo que poderia dizer seria pouco, diante do espanto, do inesperado, que nos confronta com nossa própria finitude. Um testemunho pessoal não pode dar conta em poucas palavras de uma amizade de bem mais de 30 anos. Pensando na instituição, todos nós (nós que somos UFBA) só podemos agradecer seu brilho e dedicação, lembrando sempre como ela se associa a muitas de nossas conquistas e sonhos", foram as palavras do reitor João Carlos Salles (2014-22), às quais se associam o reitor Paulo Miguez, segundo comunicado da instituição.

A professora esteve hospitalizada enfrentando complicações decorrentes de uma cirurgia programada, às vésperas de sair para novo estágio pós-doutoral. "Amigos que agora lamentam e se despedem, inconsoláveis diante de sua partida inesperada, aos 57 anos", acrescenta a Ufba.

Informações sobre o funeral da professora da Ufba ainda serão divulgadas.