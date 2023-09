Moto bate em poste e motociclista fica ferido na Avenida ACM

Uma moto colidiu com um poste na Avenida ACM, em Salvador, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, na noite desta quinta-feira,14, por volta das 23h. Com a batida, houve algumas explosões e a região ficou sem energia.

De acordo com informações preliminares, o condutor da moto teve ferimentos, mas ainda não se sabe a gravidade. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão no local para as devidas providências. Não se sabe o que causou o acidente nem quantas pessoas ficaram feridas.