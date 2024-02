Moto com pai e filho bate no fundo de viatura da PM | A TARDE

Um motociclista colidiu com uma viatura da Polícia Militar, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 31, na BR-324, no sentido Salvador. De acordo com informações da polícia, a moto era ocupada por pai e filho.





A TARDE / Leitor

Os dois homens receberam os primeiros atendimentos médicos através do serviço de atendimento da Viabahia e posteriormente foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) através do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). O estado de saúde deles não foi informado.



Segundo informações de um dos policiais que ocupavam a viatura, a guarnição parou o carro na rodovia para atender uma ocorrência e o condutor da moto não viu o veículo parado.