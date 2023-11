Moto com restrição é recuperada durante Operação | A TARDE

Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (20), em posse de uma moto com restrição de roubo.

Policiais militares do 18º Batalhão, da 9ª e da 37ª Companhias Independentes da Policia Militar, participavam da Operação Força Total, quando, ao passarem pela localidade conhecida como Estrada das Campinas, se depararam com o veículo suspeito trafegando na via.

A moto e o condutor foram abordados pelos policiais, sendo comprovado que a motocicleta possuía restrição de roubo.

O homem foi encaminhado para a DRFRV, onde a ocorrência foi registrada.