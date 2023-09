Motociclista é atropelado por ônibus na Av. Suburbana; veja

Um motociclista foi atropelado por um ônibus, na manhã desta quinta-feira, 21. O acidente aconteceu próximo a Maternidade João Batista Caribé, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Na imagem registrada por populares, é possível ver o motociclista deitado na via aguardando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O impacto da colisão deixou a moto embaixo do ônibus da Integra,

De acordo com a Transalvador, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O estado de saúde do motociclista é desconhecida.

Veja o vídeo:





Reprodução