Motociclista morre após ser atingido por micro-ônibus em São Caetano

Um motociclista morreu após ser atingido por um micro-ônibus, na manhã desta segunda-feira, 31, no bairro de São Caetano, em Salvador.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que o acidente aconteceu na ladeira da rua do Bambui. Ainda não há informações sobre o que causou a batida.

De acordo com relato de testemunhas à TV Bahia, o motorista do micro-ônibus chamou o socorro, mas não aguardou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente.

A Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) ainda não se pronunciou sobre o assunto.