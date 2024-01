Motorista com exame toxicológico vencido corre risco de ser multado | A TARDE

O último dia para os motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das categorias C, D e E – que têm atividade remunerada – fazerem o exame toxicológico foi ontem. Agora, quem não realizou o exame pode sofrer penalização, com multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na carteira. Na Bahia, são 643.228 condutores com CNH válida e com o exame toxicológico vencido. A partir de hoje, estão irregulares até fazerem o exame.

O exame toxicológico serve para identificar o uso de substâncias psicoativas em condutores de veículos pesados, assim contribuindo com maior segurança no trânsito e diminuição de riscos de acidente. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu o prazo da realização do exame na Deliberação 268/2023.

“Esse prazo vem se prorrogando, mas agora já chegou o período final e não se prorrogou mais. Então, esses exames têm a validade de dois anos e meio cada um, e vale para as categorias C, D e E. Quem não estiver com o exame em dia, o próprio sistema do Detran vai identificar e vai notificar essas pessoas, e elas vão ser multadas e vai ter a penalidade de suspensão da sua CNH”, explica Max Passos, diretor geral de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

Um dos motoristas que ainda não fez o exame toxicológico é Arilson Góes, 49. Ele é motorista de caminhão, categoria D, e conta que como só tem o domingo como dia livre na semana, tem dificuldade em resolver questões pessoais, e por isso ainda não o fez.

“Próxima semana agora eu vou fazer, sei que também vão intensificar as blitz. Trabalho com logística e a maioria das minhas entregas é em Salvador, então fico tranquilo em fazer. Ruim é pegar a estrada, tanto federal quanto estadual, fica complicado. Eu não fiz pela correria, chega o final do ano e a demanda aumenta, e para a gente é complicado”.

* Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão