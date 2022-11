Motorista de Aplicativo é morto a tiros em Plataforma

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na quinta-feira, 10, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, Luiz Henrique Ferreira da Silva, de 29 anos, teria sido abordado por dois homens que estavam a bordo de uma moto. O fato aconteceu na Rua Direta do Cabrito, em Plataforma.

A vítima trabalhava como motorista de aplicativo há pelo menos 2 anos e era morador do bairro da Narandiba. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e os procedimentos periciais foram realizados. Autoria e a motivação do crime são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre o enterro.