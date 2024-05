Motorista de aplicativo perde direção e carro tomba em Salvador | A TARDE

Um motorista por aplicativo perdeu o controle da direção e tombou em frente ao Auto Shopping Itapoan, loja revendedora de carros usados, na Avenida Paralela, próximo a Estação Aeroporto. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, 22.

No entanto, o carro só foi rebocado na tarde desta quarta-feira, 22, pela Transalvador, por volta das 14h30, apesar do Chevrolet Spin ter seguro.

A vítima, um homem que dirigia o carro, acionou a seguradora do veículo. No entanto, foi informado que a seguradora não tinha o veículo adequado para retirar o carro da via de trânsito.

Por isso, a vítima ficou até às 5h30 aguardando a Transalvador para que o carro fosse retirado do local. A Transalvador se encontra no local.

Por causa do acidente, o trânsito na Avenida Paralela se encontra congestionado. A vítima não teve ferimentos graves e passa bem.

