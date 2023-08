Motorista perde controle de carro e bate em poste na avenida ACM

Um carro ficou completamente destruído após um motorista perder o controle e bater em um poste nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 1º. O acidente aconteceu na avenida ACM, no bairro do Itaigara, em Salvador, em uma via marginal, na frente do Shopping Itaigara.

Segundo informações da TV Bahia, o motorista relatou aos agentes da Transalvador que perdeu o controle do automóvel depois de cair em um bueiro e colidiu com o poste.

Por causa da colisão, o motorista do veículo sofreu escoriações no braço e reclamou de dores no abdômen.

Além disso, o carro foi deixado no local para que possa ser realizada perícia e posteriormente removido. O trânsito na região foi comprometido e apenas veículos de pequeno porte estão passando pelo local.