Motorista perde controle e bate em poste no Rio Vermelho | A TARDE

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu um poste na rua Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 14.

Com o acidente, o poste caiu na pista interditando a via e causando congestionamento. Ao Portal A TARDE, o Núcleo de Operações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que é necessário evitar a região e quem precisar passar pelo Rio Vermelho, que faça o acesso pela Rua do Canal. Equipes da Transalvador estão no local para fazer o ordenamento do trânsito.

Procurada, a Neoenergia Coelba informou que o poste em questão é de iluminação pública. Acionada, a prefeitura informou ao Portal A TARDE que "uma equipe da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP) já foi acionada e os técnicos já estão no local para tomar as devidas providências".

Em imagem recebida, é possível ver que o airbag do veículo chegou a ser acionado como impacto da batida. No entanto, o condutor não teve ferimentos graves.