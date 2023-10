Movimento é tranquilo no Terminal Náutico nesta sexta | A TARDE

Registrando bom movimento de embarque nesta manhã de sexta-feira, 13, a Travessia Salvador-Mar Grande opera desde às 5h com seis embarcações em tráfego, que cumprem saídas a cada meia hora nos terminais Náutico da Bahia, na capital, e no Marítimo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O embarque ocorre sem filas.

Neste final de semana prolongado, o sistema mobilizou uma frota com 10 embarcações para atender à demanda de passageiros com destino à Ilha de Itaparica. Hoje, além das seis embarcações que estão no momento em tráfego, outras quatro estão em stand by e podem ser acionadas se o fluxo de usuários exigir.

A expectativa da Astramab é que o movimento de embarque cresça à tarde com o deslocamento de passageiros que vão passar o final de semana em localidades da Ilha. Os horários de saída da travessia são a cada meia hora ou a cada 15 minutos, Hoje, o último horário programado para Salvador será às 19h30h e de Mar Grande, às 18h.



Horários da travessia

De Salvador para Mar Grande - 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.De Mar Grande para Salvador - 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem nesta sexta-feira bom movimento de embarque. Os catamarãs fazem a viagem direta entre a capital e o Morro, que fica na Ilha de Tinharé, município de Cairu, com duração média de 2 horas e 20 minutos. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico.

De Salvador para o Morro, a passagem custa R$ 151,31. Do Morro para a capital, R$ 138,71. De Salvador, os catamarãs saem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai às 9h. Depois, os usuários encontram horários às 11h30, 13h30 e 15h.

Passeio às Ilhas - As escunas de turismo também operam normalmente nesta sexta e registram grande movimento de embarque no Terminal Náutico. Começaram a sair às 8h para o "Passeio às Ilhas". No roteiro, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.