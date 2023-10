Mulher é atropelada em frente ao Elevador Lacerda

Uma mulher foi atropelada no bairro do Comércio, em frente ao Elevador Lacerda, em Salvador, na manhã deste sábado, 23. O condutor do veículo fugiu após o acidente sem prestar socorro à vítima.

Informações iniciais são de que a mulher atravessava a pista quando foi atingida pelo véiculo. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) confirmou o acidente e informou ter sido acionada para a ocorrência por volta das 9h.

A vítima foi socorrida pelo SALVAR e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Conforme apuração do Portal A TARDE, o seu estado de saúde requer cuidados, por conta da força do impacto do atropelamento.

Em nota, a Polícia Militar alegou que, de acordo com informações da 16ª CIPM, não houve acionamento da unidade para atender à denúncia de motorista em fuga após atropelamento.