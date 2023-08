Mulher é baleada durante assalto e ainda dirige até hospital na RMS

Uma mulher foi baleada na manhã desta segunda-feira, 21, durante uma tentativa de assalto no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar (PM-BA), o caso foi registrado pelas equipes por volta das 6h, mas o assalto teria sido por volta de 4h20. O disparo acertou no rosto da vítima.

Apesar do ferimento, ela ainda dirigiu até uma unidade de saúde em Lauro de Freitas e, ao dar entrada no hospital, conseguiu passar as informações à recepcionista.

A mulher foi identificada como Maria Ângela Mercês da Anunciação. O carro, modelo Chevrolet Montana, apresentava marcas de sangue na porta do motorista.