Mulher é morta a tiros no bairro do Lobato

Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros na noite de sexta-feira, 26, no Rua São Barnabé, no Lobato, em Salvador. A vítima foi identificada como Luci Elen dos Santos Rodrigues.

De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, porém, quando os policiais chegaram ao local verificaram que

a vítima não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª DH/BTS. As guias para remoção e perícia foram expedidas e o corpo removido para o IML. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª DH/BTS