Mulher é presa após furtar apartamento na Barra, em Salvador

Itens roubados são avaliados em R$ 110 mil - Foto: Ascom | PC

Uma mulher de 39 anos foi presa após furtar equipamentos avaliados em R$ 110 mil dentro de um apartamento no bairro da Barra, em Salvador. A prisão ocorreu na Av. Reitor Miguel Calmon, na última segunda-feira, 17, algumas horas após o crime.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita entrou por baixo do portão de um condomínio na Rua Professor Lemos Brito e teve acesso a um apartamento. No local, ela furtou um scanner intraoral avaliado em R$ 85 mil, um relógio, um notebook, uma bicicleta e itens de pescaria.

As investigações começaram assim que o crime foi comunicado. A equipe da 14ª Delegacia Territorial analisou imagens de câmeras de segurança e localizou a suspeita perto de um posto de combustível, a cerca de 3 km do local do crime.

A mulher confessou o furto e disse ter vendido parte dos itens em uma praça no bairro do Comércio. A Polícia Civil recuperou a maior parte dos produtos furtados, incluindo notebook, bicicleta e os equipamentos odontológicos.