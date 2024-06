Mulher leva soco após provocar o Bahia e morre em casa; entenda | A TARDE

Uma mulher de 46 anos, identificada como Sione Matos dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa, na noite desta segunda-feira, 27, na localidade do Bairro da Paz, em Salvador.

Segundo informações preliminares, ela teria sido agredida em um bar da capital baiana, na noite de domingo. Relatos apontam que Sione brincou com um homem no local sobre a eliminação do Bahia na Copa do Nordeste. Insatisfeito, ele desferiu um soco contra vítima.

Posteriormente, Sione teria começado a apresentar fortes dores, além de um sangramento no ouvido. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento e foi para a sua residência.

Durante a noite de segunda, um dos filhos de Sione já encontrou ela morta e deitada em cima da cama. Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil confirmou a morte, mas informou que trabalha como 'causa natural', uma vez que a vítima não apresentava sinais de violência.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do agressor e nem a confirmação de que a morte teria relação com o soco. As guias para remoção e perícia foram expedidas e as causas da morte devem ser esclarecidas pelo DPT.

