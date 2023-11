Mulher morre após confronto entre policiais e criminosos no Curuzu | A TARDE

Uma jovem de 18 anos, identificada como Jessica dos Santos Ferreira, morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo durante um confronto entre policiais militares e criminosos, registrado na rua Contenda, no Curuzu, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 30.

Jessica foi socorrida por uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), para o hospital Ernesto Simões, mas não resistiu.

De acordo com informações da unidade, os militares realizavam patrulhamento na região quando, ao passarem pela localidade conhecida como Contenda, foram recebidos por disparos de arma de fogo. "Os PMs se abrigaram e, em razão da presença de pessoas na rua, atiraram contra uma estrutura em um local protegido próximo à guarnição, fazendo com que os criminosos fugissem, deixando para trás uma submetralhadora de calibre 9mm, um saco com porções de maconha e outro com pinos de cocaína", diz em nota a PM.

Ainda no local, os PMs encontraram uma mulher ferida, que foi imediatamente socorrida pelos militares para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde não resistiu aos ferimentos.

O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.