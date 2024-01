Mulher procurada por extorsão é presa após reconhecimento facial | A TARDE

O sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP) alcançou três foragidos da Justiça na primeira noite do Festival da Virada. Entre os suspeitos, estava uma mulher com mandado de prisão pelo crime de extorsão.

A procurada foi detida por uma guarnição da Polícia Militar, após alerta da tecnologia. Além da mulher, dois homens com dívidas de pensão alimentícia e mandados de prisão determinados pelo judiciário também foram capturados.

O equipamento da SSP está distribuído em pontos estratégicos do evento, que acontece no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O esquema de segurança conta ainda com três mil policiais e bombeiros, postos de atendimento e de reunião das tropas.

No primeiro dia da festa foram registrados ainda um caso de vias de fato e 38 furtos.