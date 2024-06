Mulher sem capacete morre após grave acidente de moto em Salvador | A TARDE

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu no início da noite desta segunda-feira, 3, após um grave acidente de mototaxi, no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a vítima estaria na garupa da motocicleta e sem a utilização do capacete. Segundo testemunhas, ela teria discutido com o profissional porque não queria utilizar o equipamento de segurança.



O acidente aconteceu na descida de uma ladeira que fica na região. O condutor se desequilibrou e caído. No momento da queda, a mulher teria batido com a cabeça e não resistiu aos ferimentos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local e encaminhou o motociclista ferido para uma unidade de saúde na região.

