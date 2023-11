Mulher some após encontro romântico na Barra | A TARDE

A jovem Tainá Barbosa, de 27 anos, está desaparecida desde a tarde da última segunda-feira, 30, quando saiu do bairro do Calabar para encontrar um homem na Barra. Segundo relatos de familiares, ela iniciou o contato com o rapaz nas redes sociais.

Logo após a mulher não voltar para casa na segunda, os familiares publicaram fotos dela nas redes sociais e receberam a informação que a vítima teria sido vista em um ponto de ônibus na Av. Centenário, ainda na tarde do mesmo dia.

De acordo com a prima de Tainá, Rafaela Barbosa, essa é a primeira vez que ela desaparece. A família não sabe dizer o nome do homem com quem ela saiu.

"Ela não costuma sair muito e, quando sai, volta logo. Ficamos preocupados porque ela sabe o nosso número, então, se tivesse sido roubada, conseguiria entrar em contato", afirmou Rafaela à Rede Bahia.