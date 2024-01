Mulheres ficam feridas após batida entre moto e ônibus em Salvador | A TARDE

Um acidente entre um ônibus e uma moto deixou duas mulheres feridas,na noite de quinta-feira, 11, no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

Imagens, que circulam nas redes sociais, revelam a gravidade da batida, que deixou a frente do coletivo parcialmente destruída.

De acordo com a Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador), as mulheres foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde delas e nem sobre as causas da batida.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informu que um ônibus da linha 1706 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco) foi atingido por uma motocicleta enquanto trafegava na noite da quinta (11) no bairro Castelo Branco. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 e duas mulheres ficaram feridas. O coletivo foi recolhido para a garagem e passará por manutenção.



Veja vídeo do acidente:





Reprodução | Redes Sociais