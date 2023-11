Muros em Stella Maris são pichados com siglas de facção | A TARDE

A polícia reforçou o patrulhamento no bairro de Stella Maris, em Salvador, após siglas de uma facção serem pichadas em muros, neste fim de semana. As pichações foram removidas por moradores.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificar os autores do ato contra o patrimônio privado.

O comandante do Policiamento na Região Atlântico, tenente-coronel Ricardo Passos, reforça que "qualquer movimentação suspeita deve ser comunicada através do telefone 190. O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionará imediatamente as nossas equipes. Estamos trabalhando para prender todos os envolvidos".

A SSP ressalta ainda que informações sobre esconderijos dos criminosos podem ser repassadas também através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).