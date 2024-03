Mutirão vacina cães em Cajazeiras; saiba detalhes | A TARDE

Começa hoje, em Cajazeiras, a 3ª edição do mutirão de vacinação V10 gratuita para cães. O imunizante protege contra dez tipos de antígenos, entre eles cinomose, parvovirose, coronavirose, adenovirose, parainfluenza, hepatite infecciosa canina, além de quatro tipos de leptospirose. O evento acontecerá no estacionamento do Shopping Cajazeiras, na Estrada do Coqueiro Grande, 1.361, em Fazenda Grande II, até sexta-feira. A campanha é promovida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

A ação terá início às 9h, por ordem de chegada, com a aplicação de mil doses diárias, totalizando 3 mil até o final da campanha. É necessário levar documento pessoal com foto, cartão de vacina do animal e comprovante de residência, caso o animal não possua o cartão de vacina, ele será feito no local. Será possível vacinar até dois animais por CPF, o cadastro e a vacinação ocorrem no mesmo dia. Essa vacina é contraindicada para cães doentes, gestantes, lactantes e fêmeas no cio, em uso de antibiótico ou de anti-inflamatório, que passaram por algum procedimento cirúrgico em menos de 20 dias ou com menos de 45 dias de vida.

Este ano, o projeto garantiu 4.272 doses de proteção contra dez doenças para os cães das localidades de São Bartolomeu e Itapuã. Marcelle Moraes, secretária da Secis, destaca a importância do mutirão para promover a saúde pública e bem-estar dos pets ao levar a vacinação gratuita para bairros de Salvador. A escolha dos próximos locais ainda serão definidos, com a escolha baseada na maior demanda.

A dica é que os tutores se preparem para passar o dia no local, levando seus pets bem alimentados, e com água e brinquedos para garantir o conforto e a distração dos animais.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão