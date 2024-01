Natal: Carlinhos Brown fecha programação de shows na Praça Municipal | A TARDE

Na noite de sábado, 23, em clima de alegria, esperança e fé, o cantor se apresentou no encerramento da programação de shows na Praça Municipal de Salvador nas festividades de Natal promovidas pela prefeitura. A apresentação mesclou canções natalinas como “Noite Feliz” e sucessos que marcaram o público na própria voz ou em gravação de outros artistas, a exemplo de “Mary Cristo”, “A Namorada”, “Tempos Modernos”, “Uma Brasileira” e “Muito Obrigado Axé”.

Para Brown, a apresentação é marcante pela característica do lugar. “A Praça Municipal é a grande sala da nossa cidade, os grandes manifestos históricos aconteceram e acontecem aqui. O que temos hoje no Centro Histórico, mais do que uma revitalização predial, é esse olhar de nos autorevitalizarmos a ponto de reocupar a praça. Essa foi uma das melhores ações que poderíamos ter, a região está movimentadíssima e é isso que nós queremos, que essa cidade, que está em estado de festa, funcione. É um golaço”, avaliou.

Além de crianças – filhos dos músicos da banda – que participaram da “Canção do Lar Natal”, a jovem cantora Manu Dourado, do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), foi a convidada especial do evento – ela já havia se apresentado com Carlinhos Brown em outras ocasiões. “É uma emoção muito grande, porque cantar é maravilhoso e é muito importante trazer esse espírito natalino para as pessoas. É uma felicidade imensa estar aqui”, afirmou, ao lado dos pais Jackson e Luciana.

Programação

A programação do Natal Salvador no Centro Histórico continua neste domingo, 24, até 20h – no entanto, as luzes permanecerão acesas após este horário para que as pessoas possam aproveitar o cenário natalino. Até o dia 6 de janeiro, o público poderá aproveitar, além da iluminação especial, apresentações de corais natalinos, Casa do Papai Noel, Circuito dos Presépios, árvores Sustentável e Flutuante, dentre outras atrações.

Também estão disponíveis espaços temáticos na Praça João Martins, em Paripe, e na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, além das peças luminosas que abrilhantam o Dique do Tororó. Confira a programação completa no site https://natal2023.salvador.ba.gov.br/