Natal será no Centro Histórico para "mostrar" que região é segura | A TARDE

Durante anúncio da programação de natal em Salvador nesta quinta-feira, 30, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que um dos motivos para realizar a decoração de fim de ano no Centro Histórico é mostrar para a população que a região é segura.

"Quem sai do Centro sai com outra impressão, com vontade de voltar", afirmou o chefe do Executivo Municipal. As obras no Campo Grande para o Carnaval e impossibilidade da praça em contemplar a todos pela disponibilidade de horário foram os outros motivos que levaram a decoração natalina para o Centro Histórico.

O diretor de iluminação pública da Prefeitura, Ângelo Magalhães, agradeceu a cooperação do secretário estadual de Segurança Pública, Marcelo Werner, e do comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho.

Serão 25 Milhões de microlâmpadas e um túnel de 400 metros com música sincronizada, além de praças temáticas pela região.