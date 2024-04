No dia do Autismo, PRF promove ação educativa de conscientização | A TARDE

Nesta terça-feira, 2, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará uma ação educativa no terminal rodoviário de Salvador, como parte do projeto “PRF Amiga dos Autistas”. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de discutir sobre a discriminação e preconceio contra indivíduos com autismo.

Durante a ação educativa serão realizadas abordagens em ônibus no terminal rodoviário, onde os agentes da PRF explicarão a importância do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Além disso, será apresentado brevemente o manual de abordagem para pessoas com o espectro autista, que tem o intuito de garantir a integridade física e psicológica de todas as partes envolvidas em uma abordagem policial.

Também serão distribuídos cartões acrônimos contendo as etapas-chave para interagir de maneira eficaz com pessoas com TEA, assim como cartões com símbolos identificadores de pessoas com autismo.