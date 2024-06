Noite da Beleza Negra abre inscrições para a 12ª edição em Sussuarana | A TARDE

A 12ª edição da Noite da Beleza Negra vai abrir as inscrições no dia 1º de junho e se estenderão até o dia 1º de julho. A participação é destinada a candidatos com idade mínima de 12 anos, que poderão competir nas categorias de princesa, príncipe e rainha Odara.



O concurso, que se tornou uma tradição em Sussuarana, tem como objetivo principal valorizar a beleza, cultura e identidade da comunidade negra. Os vencedores terão a oportunidade de representar suas comunidades ao longo de um ano, participando de diversos eventos e atividades que destacam a importância da cultura e história negra.

Um dos momentos mais esperados do evento será o desfile na Caminhada da Consciência Negra, marcada para novembro. O evento celebra a resistência do povo negro em Sussuarana, oferecendo visibilidade e reconhecimento para os vencedores do concurso.

Além do prestígio, os vencedores poderão receber prêmios que chegam a R$ 5 mil, variando conforme a categoria.

Os interessados em participar poderão se inscrever de duas maneiras: pelo Instagram oficial do evento, @negritudesussuarana, ou presencialmente no Cenpah, no Novo Horizonte/Sussuarana, de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Para mais informações, a organização disponibilizou o telefone: (71) 92001-0449.

