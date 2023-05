Nova reunião entre rodoviários e empresários é marcada para amanhã

Mais uma reunião que termina com a permanência da greve por parte dos rodoviários de Salvador, na próxima quinta, 25. No intervalo de uma semana, após a quarta rodada de negociação entre a categoria e os empresários, mediada pela Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), nesta terça, 23, os trabalhadores do sistema de ônibus da capital baiana decidiram que vão manter o protesto, no entanto, um novo encontro foi marcado para amanhã, 24, às 10h, véspera do dia da greve.

Na segunda, 22, após o encontro entre as duas partes, os 15 itens em discussão foram reduzidos para nove. Na sessão de hoje, 23, esse número caiu para cinco tópicos, considerados essenciais:

- Reajuste Salarial.

- Compensação

- Renovação da CNH

- Jornada Parcial

- Valor do Ticket Refeição.

"A greve por enquanto está mantida, teremos uma reunião hoje, às 16h30, com o prefeito [Bruno Reis]. A gente pediu para ele convidar os empresários para que a gente possa construir uma proposta e possa ser apresentada nessa reunião de negociação, de amanhã, para que a gente evite a greve", disse o presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, ao Portal A TARDE.

A categoria ainda acredita que até o final desta semana, caso não haja avanço, deve sair uma liminar do TRT, que determina a frota mínima, de 30% do efetivo, para atender à população de Salvador. "Estamos aqui para cumprir as determinações judiciais, mas antes que ela saia, nosso desejo é de que seja 30%, com catraca livre, para que a população sofra menos. A gente acredita na possibilidade de amanhã ter uma proposta aqui. E a depender da sentença de sexta, pode ser que essa greve só termine na próxima segunda-feira", explicou Primo.

A prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade (Semob), se prepara para um plano de contingência, em situações de greve na capital, substituindo os ônibus por transportes alternativos, como o Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec), conhecido como "amarelinho", e o BRT. Contudo, Fábio Primo garante que até esses coletivos vão aderir à paralisação.

"Não vai rodar OT Trans Verde, Concessionária Plataforma, Amarelinho, nem BRT. Porque existe uma informação da Semob que irá rodar. Ele, [Fabrizzio Muller] de fato, está fazendo o papel dele enquanto secretário de mobilidade, mas quero informar à população sem pegadinhas. Esses trabalhadores não irão trabalhar a partir de quinta. É greve. Não vão para a rua esperando esses meios de transporte que passei aqui, porque eles não vão rodar", garantiu o dirigente sindical.

O Sindicato informou ainda que uma assembleia com os trabalhadores está marcada para esta quarta, às 15h, na garagem da Plataforma, em Campinas de Pirajá, para apresentar a proposta do empresariado e, por fim, decidir a adesão da greve. "Considero as conversas positivas, mas nada ainda de concreto. Esperamos que nessa última reunião de amanhã, possamos ter uma proposta para apresentar aos trabalhadores no turno da tarde", pontuou o vereador e presidente do sindicato Hélio Ferreira (PCdoB).

A sessão de conciliação entre as empresas de transportes e os rodoviários teve início por volta das 10h14, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5), em Nazaré, contou com a presença de representantes da categoria e do Sindicato dos Rodoviários, além da Superintendência Regional do Trabalho, responsável por mediar os outros três encontros. A reunião terminou por volta de 13h, sem conclusão.