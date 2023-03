Novo superintendente da Polícia Federal toma posse em Salvador

O delegado Flávio Albergaria tomou posse como Superintendente Regional da Polícia Federal na Bahia. A cerimônia, que aconteceu na terça-feira, 7, foi realizada no Auditório do Fórum Teixeira de Freitas, em Salvador.

O Superintendente da Polícia Federal na Bahia, o delegado Leandro Almada, falou sobre os princípios fundamentais da PF ao novo Superintendente.

No discurso da posse, Albergaria ressaltou a importância da atuação conjunta das forças policiais para combater as facções criminosas que atuam no estado e declarou que não vai medir esforços para aumentar ainda mais a integração entre os órgãos.

Estiveram presentes na cerimônia o Diretor-Geral da PF, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, o Vice-Governador, Geraldo Júnior, o Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, o Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, e diversas outras autoridades baianas.