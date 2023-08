Número de assaltos a ônibus em Salvador cai 18% no mês de julho

Salvador registrou uma queda de 18% na quantidade de assaltos a ônibus durante o mês de julho, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Foram 73 roubos a coletivos registrados durante o mês, contra 89 contabilizados em junho de 2022.

No acumulado de 2023, de janeiro a julho, a redução dos assaltos a ônibus foi de 10,2%. Em números absolutos, foram 520 casos em 2023, contra 579 nos sete primeiros meses do ano anterior.

No mês de julho, 15 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar. Destas, 11 pelo Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC), unidade recém-criada. Uma arma de fogo, cinco simulacros de pistola e cinco armas brancas foram apreendidos pelos militares.

“Fortalecimento do serviço de inteligência, ao lado operacional, a integração com os Comandos Regionais, com a Polícia Civil, além da cooperação dos rodoviários são ações que contribuem com o resultado”, disse o comandante do BPFRC, tenente-coronel Reginaldo Moraes da Silva Filho.

Ainda em julho de 2023, o trabalho de inteligência da Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gercc), instaurou 16 inquéritos, realizou 14 prisões em flagrantes, apreendeu uma arma de fogo e recuperou 32 celulares subtraídos.