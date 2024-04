Obras do novo PAC promovem melhorias para bairros da Cidade Baixa | A TARDE

Primeiro conjunto de intervenções do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) na Bahia, as obras de micro e macrodrenagem das bacias de Massaranduba, Boa Viagem e Bonfim vão alcançar oito bairros da Cidade Baixa e tem como objetivo acabar com os alagamentos que eram registrados na localidade há mais de 50 anos.



“Nós vamos dar não só a melhor qualidade de vida, mas vamos urbanizar aquela região toda”, afirmou o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), José Trindade.

A ordem para o começo das obras foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 5 de fevereiro. Os serviços são realizados pela Conder, que é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e contam com o aporte financeiro de R$ 82,5 milhões.

“Vamos trabalhar para atender quase 20% da população da Península de Itapagipe. Nós teremos a oportunidade de urbanizar, de criar pistas de cooper, parques infantis, lugares de lazer, ou seja, várias situações que melhorarão definitivamente a vida de toda a população”, continuou Trindade.

Como a rede antiga já não atendia a demanda, está sendo feita a troca de tubulação, saindo dos atuais 600 mm de diâmetro para 1050 mm, visando dar mais vazão à água pluvial. Para diminuir o impacto aos moradores, após a troca da tubulação, já é feita a cobertura da área e consequente liberação do trânsito.

As intervenções vão alcançar aproximadamente 190 mil moradores do Uruguai, Massaranduba, Roma, Mares, Boa Viagem, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa e Jardim Cruzeiro, trazendo mais tranquilidade para essas pessoas.

A área de intervenção abrange cerca de dois quilômetros quadrados, com macrodrenagem de canais e microdrenagem em seis quilômetros. Serão feitas ainda a pavimentação de 48 mil metros quadrados de vias.

Etapas

A execução está dividida em quatro lotes. O primeiro abrange intervenções em ruas como Princesa Isabel, Boa Vista e Marechal Teixeira Lott até a Jardim Castro Alves, com previsão de conclusão para setembro de 2025. Já o lote dois, que abrange o trecho da Rua Resende Costa até a Avenida Caminho de Areia, deve ser concluído até fevereiro de 2026.

O terceiro lote compreende ruas como Monsenhor Basílio Pereira, Barão de Cotegipe até a Rua Fernando Alves, com previsão de conclusão até dezembro de 2024. O lote quatro engloba execução independente de ruas específicas, incluindo trechos restantes de redes em diferentes localidades, com previsão de conclusão para agosto de 2025.

Projeto Socioambiental

Está previsto um adicional de quase R$ 3 milhões para projetos socioambientais, como urbanização, criação de espaços de lazer comunitário, sistemas de esgotamento sanitário e melhorias na sinalização viária. Os investimentos incluem a formação, capacitação e atualização de mão-de-obra local, por meio de oficinas profissionalizantes.

Novo PAC

O novo PAC, lançado nacionalmente em agosto do ano passado, contempla outras obras importantes na Bahia, como a recuperação da BR-116 e a duplicação do trecho da BR-101, além das barragens de Catolé, Baraúna e do Rio da Caixa.